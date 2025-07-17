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Агент 024

Круглосуточная автомойка мешает по ночам жителям улицы Фрунзе и проспекта Манаса

Круглосуточная автомойка «Пена» шумит ночью, мешая спать жителям домов в районе пересечения улицы Фрунзе и проспекта Манаса в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Особенно в ночное время уровень шума становится невыносимым: постоянный шум воды, пылесосов, музыки клиентов и голосов — все это мешает нормальному отдыху жителей всех близлежащих домов. Неужели чистота автомобилей важнее здоровья и покоя горожан? С 2023 года мы неоднократно обращались в компанию с просьбой принять меры по снижению шума в ночное время. К сожалению, все наши обращения были проигнорировали», — сообщили жители.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336524/
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17 июля, четверг
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