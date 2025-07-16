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Шум от грузовиков по ночам не дает покоя жителям улицы Ауэзова в Бишкеке

Жители улицы Ауэзова в Бишкеке просят запретить грузовикам ездить мимо их дома по ночам.

Жители улицы Ауэзова в микрорайоне «Тунгуч» неоднократно жаловались на шум грузовых машин, которые ездят всю ночь мимо их дома. Об этом 24.kg пишут читатели.

«Интервал между машинами от одной до двух минут. Шум очень громкий от них, они еще могут и посигналить. Спать невозможно, словно на взлетно-посадочной полосе находишься. Просьба решить вопрос о том, чтобы запретить ночью ездить в районе жилых домов в микрорайоне «Тунгуч» по улице Ауэзова».

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336461/
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