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Общество

Стройкомпания «Елизавета» пообещала завершать шумные работы до 21.00

В Бишкеке жильцы дома, расположенного на проспекте Жибек Жолу, жаловались на шум по ночам, вызванный стройкой. В ОсОО «Елизавета» отреагировали на сигнал.

Отмечается, что стройкомпания провела совещание с подрядной организацией по вопросу соблюдения тишины в вечернее время.

«По итогам было принято решение: все шумные работы на строительной площадке будут завершаться не позднее 21.00», — говорится в сообщении.

ОсОО «Елизавета» приносит извинения жителям близлежащих домов за доставленные неудобства и благодарит за понимание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335554/
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