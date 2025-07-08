Стройкомпания «Елизавета» пообещала завершать шумные работы до 21.00

В Бишкеке жильцы дома, расположенного на проспекте Жибек Жолу, жаловались на шум по ночам, вызванный стройкой. В ОсОО «Елизавета» отреагировали на сигнал.

Отмечается, что стройкомпания провела совещание с подрядной организацией по вопросу соблюдения тишины в вечернее время.

«По итогам было принято решение: все шумные работы на строительной площадке будут завершаться не позднее 21.00», — говорится в сообщении.

ОсОО «Елизавета» приносит извинения жителям близлежащих домов за доставленные неудобства и благодарит за понимание.