Общество

Мэрия Бишкека требует отозвать разрешения на объекты во дворах и подвалах

В социальных сетях опубликован документ, по которому мэрия Бишкека инициирует отзыв ранее выданных разрешительных документов на объекты облегченного типа, размещенные на придомовых земельных участках и в подвальных помещениях многоквартирных домов.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Судя по содержанию письма, оно адресовано Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В документе отмечается, что муниципалитет просит принять соответствующее решение в установленном порядке и проинформировать о результатах.

Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке

Письмо подписано заместителем мэра Бишкека Азаматом Кадыровым. Документ датирован 4 марта 2026 года.

Официальных комментариев от мэрии или профильных госорганов по данному поводу на момент публикации не поступало.

Ранее в столице неоднократно поднимался вопрос о законности размещения объектов на придомовых территориях и в подвальных помещениях жилых домов.
Материалы по теме
Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке
Жители 6-го микрорайона в Бишкеке просят убрать неработающий торговый павильон
Жители микрорайона «Джал» жалуются на точку фастфуда
В Бишкеке просят убрать с газона заброшенный киоск
Бишкекчане просят убрать портящий вид павильон на улице Саманчина
Ликвидация уличных киосков. Что предлагает мэрия Бишкека (эскизы)
Одни убирают, другие ставят. На Моссовете в Бишкеке поставили новый киоск
Мэрия Бишкека озаботилась внешним видом газетных киосков
В микрорайоне № 10 Бишкека сгоревший магазин портит вид
Виноваты ларьки. Жители 6-го микрорайона Бишкека жалуются на шум и драки
Популярные новости
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
30 марта, понедельник
15:34
Бензин дешевеет: власти Кыргызстана назвали цены и меры для сдерживания роста Бензин дешевеет: власти Кыргызстана назвали цены и меры...
15:26
В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
15:25
В Баткене начали опрыскивать абрикосовые сады дронами
15:22
Администрация президента проверяет обращение Абдыкеримова по «Томми Моллу»
15:21
Экс-мэра Кара-Балты отпустили под домашний арест