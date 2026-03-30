Мэрия Бишкека требует отозвать разрешения на объекты во дворах и подвалах

В социальных сетях опубликован документ, по которому мэрия Бишкека инициирует отзыв ранее выданных разрешительных документов на объекты облегченного типа, размещенные на придомовых земельных участках и в подвальных помещениях многоквартирных домов.

Судя по содержанию письма, оно адресовано Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В документе отмечается, что муниципалитет просит принять соответствующее решение в установленном порядке и проинформировать о результатах.

Письмо подписано заместителем мэра Бишкека Азаматом Кадыровым. Документ датирован 4 марта 2026 года.

Официальных комментариев от мэрии или профильных госорганов по данному поводу на момент публикации не поступало.

Ранее в столице неоднократно поднимался вопрос о законности размещения объектов на придомовых территориях и в подвальных помещениях жилых домов.