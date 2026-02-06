12:14
Общество

Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе

Фото УВД Ленинского района

На территории Ленинского административного района в Бишкеке проведено рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение незаконного оборота горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате него у торговцев изъято 300 литров топлива. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел района.

Мероприятие организовано в рамках совместной работы муниципальной администрации Ленинского района, управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району и Управления внутренних дел по Ленинскому району.

В ходе рейда выявлены факты незаконной торговли горюче-смазочными материалами. По результатам проверки изъято 300 литров ГСМ, по данному факту составлен акт изъятия.

Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на регулярной основе с целью пресечения нарушений в сфере торговли ГСМ, а также усиления контроля за соблюдением требований действующего законодательства.
Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе