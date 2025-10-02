10:04
Общество

Рейд на Ошском рынке: оштрафованы торговцы и изъяты прилавки

В Ленинском районе столицы прошел совместный рейд по пресечению несанкционированной торговли на территории Ошского рынка.

Как сообщили в мэрии, в мероприятии участвовали сотрудники Ленинской районной администрации, муниципальной инспекции и МП «Тазалык».

В ходе рейда в отношении граждан, занимавшихся стихийной торговлей, составлено 11 административных протоколов по статье 286, часть 2 Кодекса о нарушениях КР на общую сумму 33 тысячи сомов. Также изъято 13 единиц торгового инвентаря.

Во время рейда произошло несколько стычек торговцев с представителями власти.

Муниципалитет отметил, что подобные проверки будут продолжены. Особое внимание планируется уделить обеспечению общественного порядка и санитарного состояния в районе Ошского рынка.
