Рейд на Ошском рынке: оштрафованы торговцы и изъяты прилавки

В Ленинском районе столицы прошел совместный рейд по пресечению несанкционированной торговли на территории Ошского рынка.
Как сообщили в мэрии, в мероприятии участвовали сотрудники Ленинской районной администрации, муниципальной инспекции и МП «Тазалык».
Во время рейда произошло несколько стычек торговцев с представителями власти.
Муниципалитет отметил, что подобные проверки будут продолжены. Особое внимание планируется уделить обеспечению общественного порядка и санитарного состояния в районе Ошского рынка.