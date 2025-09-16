В Бишкеке торговца оштрафовали за порчу газона после жалобы горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, муниципальной инспекцией за торговлю в неустановленном месте составлен протокол в отношении гражданина А.К. Согласно Кодексу о правонарушениях, ему выписан штраф в размере 3 тысяч сомов.
Незаконно установленную конструкцию на проспекте Чуй торговец добровольно убрал, проинформировали в муниципалитете.
Ранее житель столицы сообщил, что торговую лавку установили прямо на газоне.
