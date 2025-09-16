15:55
В Бишкеке торговца оштрафовали за порчу газона после жалобы горожанина

В Бишкеке торговца оштрафовали за порчу газона после жалобы горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, муниципальной инспекцией за торговлю в неустановленном месте составлен протокол в отношении гражданина А.К. Согласно Кодексу о правонарушениях, ему выписан штраф в размере 3 тысяч сомов.

Незаконно установленную конструкцию на проспекте Чуй торговец добровольно убрал, проинформировали в муниципалитете.

Ранее житель столицы сообщил, что торговую лавку установили прямо на газоне.

