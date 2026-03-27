Власть

Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке

Фото 24.kg. Люди массово жалуются на установку ларьков во дворах многоэтажек

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана запретило размещение объектов облегченного типа на придомовых территориях в Бишкеке. Соответствующий приказ подписал министр Нурдан Орунтаев.

Решение принято на фоне многочисленных жалоб жителей многоквартирных домов и для предотвращения хаотичной застройки и сохранения архитектурного облика города.

Согласно документу, под запрет попали киоски, павильоны, навесы, металлические тенты, гаражи и другие временные сооружения, размещаемые во дворах. Исключение сделано только для водоматов.

Профильным подразделениям поручили приостановить выдачу новых разрешений на установку таких объектов и продление ранее выданных — до принятия отдельного нормативного акта, регулирующего порядок их размещения.

Контроль за соблюдением требований возложен на департамент государственного архитектурно-строительного контроля, который должен проводить мониторинг и принимать меры к нарушителям. 
В Омске открылась выставка «Мой Айтматов»
В Жайылском районе девяти детям-сиротам предоставили земельные участки
НДС по «рисковым» товарам будут менять по заявлениям бизнеса — проект
Запись в школу. При приеме в первый класс тестирование детей запрещено