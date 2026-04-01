Агент 024

Ларьки у памятника Панфилову. В центре Бишкека появились очередные комки

С наступлением тепла ларьки странных конструкций и расцветок стали захватывать центр Бишкека. Теперь они появились прямо у порога Жогорку Кенеша — у памятника Ивану Панфилову. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«В столице долго боролись с таким ужасом, но прошло немного времени, и эти ларьки появляются везде, как грибы после дождя. Интересно, кто дает разрешение на их установку прямо в центре города?» — задаются вопросом читатели.

Кроме того, они возмущены тем, что ужасного вида комки поставили прямо у памятника, к которому часто возлагают цветы и приходят туристы. «Кто допускает такое отношение к нашей истории?» — возмущены бишкекчане.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. Ларьки у памятника Ивану Панфилову
