Происшествия

Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ

В Бишкеке задержали мужчину за попытку дать взятку должностному лицу с целью прекращения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, 19 августа сотрудники милиции выявили факт незаконной продажи горюче-смазочных материалов у парка «Ынтымак». В Следственной службе УВД возбудили уголовное дело по статье «Оборот продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок и/или средств идентификации, и/или топливного маркера» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности причастных. При обысках по месту их жительства обнаружили и изъяли 517 пластиковых канистр по 10 литров с жидкостью, имеющей резкий запах ГСМ (общим объемом более 5 тонн). Жидкости направили на судебно-химическую экспертизу.

Во время допроса по уголовному делу 60-летний гражданин К.М. предложил сотруднику милиции взятку за прекращение уголовного преследования, о чем незамедлительно доложили руководству управления.

В тот же день при передаче 100 тысяч сомов во дворе УВД Ленинского района гражданина К.М. задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки» УК КР. Следствие продолжается.

УВД Ленинского района призывает воздержаться от попыток незаконной продажи или использования горюче-смазочных материалов и строго соблюдать законы. 
