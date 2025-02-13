В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия

Мэрия Бишкека инициирует изменения в Кодекс о правонарушениях и предлагает увеличить штрафные санкции за выброс, складирование бытового мусора и других предметов в неустановленных местах, повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда и торговлю всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах.

Городские власти также рассчитывают на дополнительные полномочия мэрии по принудительному эвакуированию автотранспортных средств. Как отмечают в муниципалитете, это будет способствовать значительному снижению уровня дорожных пробок, особенно в местах, где часто происходят нарушения правил парковки. Принудительная эвакуация авто также повысит безопасность дорожного движения, поскольку нарушители парковки на тротуарах и в опасных зонах создают угрозу для пешеходов и велосипедистов, что может привести к авариям.

«Следует отметить, что эвакуация неправомерно припаркованных транспортных средств также поможет сохранить зеленые насаждения и газоны, которые активно развиваются в городе для улучшения экологической ситуации. Бережное отношение к таким зонам способствует улучшению качества воздуха и созданию комфортной городской среды, что является важным аспектом для здоровья и благополучия горожан», — говорится в справке-обосновании.

Проектом вносятся изменения в Кодекс о правонарушениях о наделении полномочиями органов местного самоуправления рассматривать дела о правонарушениях и налагать взыскания.

В мэрии информируют, что при решении вопросов благоустройства, озеленения, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на подведомственной территории органы местного самоуправления сталкиваются с такими проблемами, как выброс производственных и прочих отходов в неустановленных местах, создание несанкционированных свалок, повреждение фасадов зданий, дорог, тротуаров, дорожных сооружений, сжигание пластика и других загрязняющих воздух веществ, порча зеленых насаждений. Причиной является халатное, а порой варварское отношение физических и юридических лиц к окружающей среде и правилам благоустройства.

Инициаторы предлагают увеличить размер штрафов, наложение взысканий по которым относится к компетенции органов местного самоуправления. Такие меры обусловлены игнорированием со стороны граждан и юридических лиц установленных правил благоустройства, приводящим к загрязнению окружающей среды, ухудшению санитарной обстановки и эстетического облика населенных пунктов.

В проекте исключается такая мера административного наказания, как предупреждение. Никаких предупреждений больше не будет. Как поясняют в мэрии Бишкека, в целях устранения коррупционной составляющей в деятельности уполномоченных на привлечение к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления. В данном случае вместо предупреждения предлагается уменьшить размер штрафов на 70 процентов в случае оплаты в течение 30 календарных дней со дня получения постановления о наложении взыскания.

Остальные штрафы существенно повышаются. Например, выброс, складирование бытового мусора и других предметов в неустановленных местах влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц — 230 расчетных показателей.

Выброс, складирование производственного, промышленного мусора и медицинских отходов в неустановленных местах — влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц — 280 расчетных показателей.

Повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда или другого дорожного сооружения либо технических средств организации дорожного движения — влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц — 280 расчетных показателей.

Непринятие мер к предотвращению загрязнения проезжей части улицы или дороги, нарушение правил восстановления элементов поврежденной дороги или улицы в результате ремонтно-строительных работ на проезжей части, повлекшие угрозу безопасности дорожного движения, — влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 125 расчетных показателей, на юридических лиц — 350 расчетных показателей.

Торговля всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах — влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц — 170 расчетных показателей.

Фото на главной: Владсилава Ногая — панорама Бишкека