Студенты медицинских вузов жалуются на непомерные штрафы за прогулы

В редакцию 24.kg обратились иностранные студенты Международного медицинского университета имени Авиценны в Бишкеке и пожаловались на штрафы за непосещение занятий.

«В последнее время наш университет взимает со студентов штраф в размере 500 сомов за каждый прогул. Если в день четыре занятия, общий штраф составляет 2 тысячи сомов, что создает неоправданное финансовое бремя для студентов», — жалуются они.

По их словам, в университете заставляют соблюдать 100-процентную посещаемость. Во многих случаях отсутствие подтверждено документом, однако руководство вуза по-прежнему заявляет, что не выдаст паспорта и угрожает аннулировать визы, пока штраф не оплатят.

«Мы, студенты, неоднократно пытались выразить свое мнение и потребовать решения проблемы, но наши просьбы игнорируют. Мы надеемся, что администрация университета отнесется к этому вопросу серьезно и примет справедливое и объективное решение», — заявили они.

