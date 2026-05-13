Число студентов вузов во всем мире более чем удвоилось за 20 лет

За последние 20 лет число студентов вузов во всем мире выросло более чем вдвое и достигло 269 миллионов в 2024 году. Об этом сообщается в первом докладе ЮНЕСКО о тенденциях в высшем образовании.
Авторы исследования отмечают резкий рост международной академической мобильности: за тот же период число студентов, обучающихся за рубежом, выросло почти в три раза и достигло 7,3 миллиона человек. При этом половина из них получает образование в странах Европы и Северной Америки.
Согласно новому докладу, основанному на данных из 146 государств, число студентов, обучающихся в вузах по всему миру, выросло примерно со 100 миллионов в 2000 году до 269 миллионов в 2024-м.
При этом уровень доступа к высшему образованию существенно различается в зависимости от региона. Если в странах Западной Европы и Северной Америки в вузах обучаются около 80 процентов молодежи, то в Латинской Америке и государствах Карибского бассейна этот показатель составляет 59 процентов, в арабских странах — 37 процентов, в государствах Южной и Западной Азии — 30 процентов, а в странах Африки — всего 9 процентов.
При этом частные учебные заведения по-прежнему обеспечивают около трети мирового числа студентов вузов. Наиболее высокой доля частного высшего образования остается в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, где в 2023 году она составила 49 процентов. При этом, как отмечается в докладе, лишь треть стран законодательно гарантирует бесплатное государственное высшее образование.
Несмотря на то что число студентов, получающих высшее образование за рубежом, выросло более чем втрое, возможностью обучения за границей пользуются лишь около 3 процентов студентов во всем мире, причем между регионами сохраняются значительные различия.
Так, половину всех иностранных студентов по-прежнему принимают семь государств: Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Россия и Франция. При этом все более популярными направлениями для обучения становятся Турция и Объединенные Арабские Эмираты — за последнее десятилетие число иностранных студентов там выросло как минимум в пять раз, и теперь эти страны по уровню международной мобильности почти догнали Францию.
В докладе отмечается, что студенты все чаще предпочитают получать высшее образование в пределах своего региона.
В связи с этим особое значение приобретают поддержание качества обучения, расширение доступа к образованию для социально уязвимых групп и обеспечение устойчивого финансирования вузов.
В докладе также говорится, что цифровые технологии и искусственный интеллект все активнее меняют образовательный процесс. Однако в 2025 году официальная политика в области использования искусственного интеллекта существовала лишь в каждом пятом университете мира.
Отметим, по данным Нацстаткома, в Кыргызстане в вузах обучается около 230 тысяч студентов. Из них на бюджетной основе — лишь 12 процентов. На заочной форме — более трети студентов. Всего в республике 88 организаций высшего образования, из них 33 — государственные и 55 — частные.