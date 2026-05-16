Министерство науки, высшего образования и инноваций объявляет конкурсный отбор среди граждан Кыргызстана, желающих обучаться в высших учебных заведениях Казахстана в 2026/27 учебном году.

Количество выделяемых для Кыргызской Республики квотных мест определено казахской стороной в следующем порядке:

бакалавриат — 25;

магистратура — 20;

здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) — 5 человек, программа непрерывного интегрированного медицинского образования.

Для участия в конкурсном отборе кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить все необходимые документы в онлайн-системе министерства, а также заполнить все необходимые поля до 23.59 15 июня 2026 года.

К участию допускаются граждане КР, имеющие документ о предыдущем уровне образования (аттестат/диплом), подавшие заявку в онлайн-системе, загрузившие все требуемые документы в полном объеме, прошедшие техническую проверку в системе.

С перечнем необходимых документов можно означиться здесь.

Регистрация для каждой программы обучения в системе производится согласно уровню образования, выбранному кандидатом (бакалавриат, магистратура и программа непрерывного интегрированного медицинского образования).

В соответствии с требованиями казахской стороны по программе «бакалавриат» обязательно учитывается средний балл успеваемости аттестата или свидетельства об основном среднем образовании с оценкой не менее чем В (текущий средний балл не менее оценки 4 при пятибалльной системе).

По программе «магистратура» учитывается диплом бакалавра или специалиста со средним баллом не менее 3.3 (из 4.0) GPA или его эквивалент, полученный в образовательных учреждениях.

Конкурсный отбор осуществляется кыргызской стороной. Для его проведения создадут отборочную комиссию, в состав которой войдут представители вузов, научной сферы, гражданского сообщества и других заинтересованных сторон.

Транспортные и иные расходы покрываются участниками стипендиальной программы самостоятельно.