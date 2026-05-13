14:41
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Власть

Ротация студентов. Депутат предлагает открыть вуз в Балыкчи

Депутат Нурбек Сыдыгалиев 13 мая на заседании Жогорку Кенеша предложил открыть в городе Балыкчи высшее учебное заведение с учетом планируемой ротации студентов и запуска альтернативной автодороги север — юг.

По его словам, ранее он уже поднимал вопрос открытия вуза в Балыкчи.

«Однако мне ответили, что Балыкчи находится всего лишь в 200 километрах от Бишкека и в этом нет необходимости. Но я напомню, что президент Садыр Жапаров заявлял о планах с сентября 2027 года начать ротацию студентов. После запуска альтернативной дороги север — юг студенты из Джалал-Абада, Оша, Баткена и Нарына могли бы учиться в Балыкчи. Нужно развивать регионы, а не концентрировать все в столице», — сказал Сыдыгалиев.

Напомним, что президент КР ранее заявил о том, что ротация студентов между регионами начнется с сентября 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373671/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
Три дня на аккредитацию: частные медвузы Кыргызстана просят пересмотреть сроки
Продлевать сроки аккредитации медвузов в КР не станут. Что будет со студентами
Не довести до черного списка. Зачем нужен Центр по приему иностранных студентов
Единую платформу приема иностранных абитуриентов запускают в Кыргызстане
Госмонополия на подготовку врачей. Нет цели закрыть частные вузы — Минздрав КР
Парламент одобрил соглашение о строительстве ЛЭП «Кемин — Балыкчи»
Дорогой контракт. Депутат просит предоставить льготы талантливым студентам
Дело о коррупции. Суд продлил срок ареста экс-начальнику милиции Балыкчи
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Бизнес
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
13 мая, среда
14:37
В Бишкеке задержан студент по подозрению в закладке спайса В Бишкеке задержан студент по подозрению в закладке спа...
14:35
Кабмин КР решил экономить электричество на одежде чиновников. Как это работает
14:27
Ротация студентов. Депутат предлагает открыть вуз в Балыкчи
14:24
Почти 19 тысяч экспертиз: как в Кыргызстане проверяют импортные овощи и фрукты
14:23
В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг