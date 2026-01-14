Из-за тумана в аэропорту «Манас» задержали три рейса

В международном аэропорту «Манас» Бишкека из-за густого тумана задержали три авиарейса, прибывающие из Шарм-эш-Шейха, Стамбула и Москвы. В настоящее время видимость в районе воздушной гавани составляет 175 метров при минимально необходимых 800 метрах.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс из Египта перенаправили в Ташкент.

Отмечается, что в аэропорту уже установили новую систему светосигнального оборудования второй категории. Продолжаются работы по установке оборудования третьей категории, однако окончательное решение о посадке в сложных метеоусловиях всегда остается за экипажем воздушного судна, отметили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».