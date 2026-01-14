10:58
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Из-за тумана в аэропорту «Манас» задержали три рейса

В международном аэропорту «Манас» Бишкека из-за густого тумана задержали три авиарейса, прибывающие из Шарм-эш-Шейха, Стамбула и Москвы. В настоящее время видимость в районе воздушной гавани составляет 175 метров при минимально необходимых 800 метрах.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс из Египта перенаправили в Ташкент.

Отмечается, что в аэропорту уже установили новую систему светосигнального оборудования второй категории. Продолжаются работы по установке оборудования третьей категории, однако окончательное решение о посадке в сложных метеоусловиях всегда остается за экипажем воздушного судна, отметили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357745/
просмотров: 512
Версия для печати
Материалы по теме
«Манас» аба майданында тумандан улам үч каттам кечикти
Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области
Непогода. В аэропорту Алматы задерживают более 20 рейсов
«Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда
Видимость в аэропорту «Манас» улучшилась, авиарейсы он принимает
В январе 2026 года отмены и задержки рейсов в аэропорту «Манас» прекратятся
Хотели пообщаться с пилотами. Пассажиры рейса Москва — Бишкек устроили дебош
В аэропорту «Манас» снова туман, рейсы задерживают
Аэропорт «Манас» вновь не принимает авиарейсы
В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Старый Новый год. Как его отмечают в&nbsp;разных странах Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
14 января, среда
10:57
Депутат выступил против строительства футбольных полей в Ботаническом саду Депутат выступил против строительства футбольных полей...
10:50
В Бишкеке автобус сбил пешехода. Пострадавшая госпитализирована
10:28
В Черном море атакованы два нефтяных танкера, работающих на Казахстан
10:19
Акции протеста в Иране: Трамп призвал митингующих захватывать органы власти
10:14
Инфаркт, диабет, ожирение. Медики о последствиях нездорового питания