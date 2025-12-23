В январе 2026 года отмены и задержки рейсов в аэропорту «Манас» прекратятся

В связи с частыми туманами рейсы из столичного аэропорта «Манас» в последние дни часто задерживают, перенаправляют в другие города или вовсе отменяют. Но в начале 2026 года ситуация может кардинально поменяться.

По словам директора инфраструктурного и регионального развития ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алтынбека Мамбетова, в январе будет повышена категория светосигнального оборудования воздушной гавани с первой на третью.

Она сообщила, что ожидающим пассажирам задержанных рейсов предоставляют воду и зарядные устройства, работает кафе. Если рейс задерживают более чем на три часа, всех обеспечивают горячим питанием.