18:34
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

В январе 2026 года отмены и задержки рейсов в аэропорту «Манас» прекратятся

В связи с частыми туманами рейсы из столичного аэропорта «Манас» в последние дни часто задерживают, перенаправляют в другие города или вовсе отменяют. Но в начале 2026 года ситуация может кардинально поменяться.

По словам директора инфраструктурного и регионального развития ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алтынбека Мамбетова, в январе будет повышена категория светосигнального оборудования воздушной гавани с первой на третью.

«Сейчас проводятся все необходимые работы. В течение месяца планируются тестовый запуск и обучение сотрудников. К концу января систему запустят полноценно, что позволит принимать рейсы в любых погодных условиях», — подчеркнула глава пресс-службы компании Алена Хоменко.

Она сообщила, что ожидающим пассажирам задержанных рейсов предоставляют воду и зарядные устройства, работает кафе. Если рейс задерживают более чем на три часа, всех обеспечивают горячим питанием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355705/
просмотров: 576
Версия для печати
Материалы по теме
Хотели пообщаться с пилотами. Пассажиры рейса Москва — Бишкек устроили дебош
В аэропорту «Манас» снова туман, рейсы задерживают
Снова туман. В аэропорту «Манас» отменили 11 рейсов, еще 16 под вопросом
Аэропорт «Манас» вновь не принимает авиарейсы
В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты
Из-за тумана аэропорт «Манас» не принимает рейсы
Turkish Airlines готова увеличить количество рейсов в аэропорт «Манас»
Из-за тумана в аэропорту «Манас» 15 рейсов перенаправили в другие города
Обновленный аэропорт Бишкека. Строительство планируют завершить в мае 2026 года
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Гражданам советуют заранее выезжать в аэропорт «Манас»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
18:16
Глава ГКНБ призвал силовиков не фабриковать уголовные дела Глава ГКНБ призвал силовиков не фабриковать уголовные д...
18:11
В Чуйской области открыли центр отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес»
18:04
Дизайн-код утвердили, а остановки в Бишкеке разные, удивлены депутаты БГК
17:54
Депутат Жогорку Кенеша просит освободить врачей и учителей от подоходного налога
17:49
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица на втором месте