Видимость в аэропорту «Манас» улучшилась, авиарейсы он принимает

Видимость в аэропорту «Манас» составляет 3 тысячи метров при норме 800 метров, рейсы воздушная гавань принимает. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Международные аэропорты Кыргызстана».

По данным пресс-службы, в то же время часть рейсов задержаны.

«Но это связано не с тем, что аэропорт не работает, а из-за вчерашнего тумана, который привел к задержкам. Те рейсы, которые ранее задержали, начнут прилетать в Бишкек», — пояснили в компании.