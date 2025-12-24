10:14
Общество

Видимость в аэропорту «Манас» улучшилась, авиарейсы он принимает

Видимость в аэропорту «Манас» составляет 3 тысячи метров при норме 800 метров, рейсы воздушная гавань принимает. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Международные аэропорты Кыргызстана».

По данным пресс-службы, в то же время часть рейсов задержаны.

«Но это связано не с тем, что аэропорт не работает, а из-за вчерашнего тумана, который привел  к задержкам. Те рейсы, которые ранее задержали, начнут прилетать в Бишкек», — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года отмены и задержки рейсов в аэропорту «Манас» могут прекратиться — будет повышена категория светосигнального оборудования воздушной гавани с первой на третью.
