21:25
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты

Полеты в аэропортах «Ош» и «Манас» возобновлены. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным компании, в аэропорту «Ош» видимость составляет 1 тысячу 700 метров при минимально необходимой норме 800 метров. В «Манасе» туман рассеялся, параметры видимости также приведены в соответствие с авиационными стандартами.

Читайте по теме
Из-за тумана аэропорт «Манас» не принимает рейсы

Рейсы, которые ранее задержаны из-за погодных условий, авиакомпании выполнят сегодня либо завтра — решение принимают сами перевозчики.

Отметим, что проблемы в работе воздушных гаваней начались вечером 19 декабря из-за сильного тумана и низкой видимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355360/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше строительство нового аэровокзального комплекса завершится летом 2026 года
В Кара-Суу для расширения аэропорта изменили категорию земель
Более 180 граждан Кыргызстана застряли во Вьетнаме из-за отмены рейса
Для нового аэропорта в Оше трансформирован еще один участок земли
В Кара-Суу трансформируют участок для расширения территории аэропорта «Ош»
Современные аэродромные пожарные автомобили купило ОАО «Аэропорты Кыргызстана»
В аэропорт города Ош прибудет первый рейс из Алматы
Авиарейсы из города Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в районе Москвы
Более 37 гектаров орошаемой земли трансформируют для расширения аэропорта Оша
Садыр Жапаров дал старт строительству нового терминала аэропорта «Ош»
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
Бизнес
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
20 декабря, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 декабря: ожидается снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 декабря: ожидается с...
20:21
В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты
19:26
Президент Южной Кореи призвал включить в страховку лечение от облысения
17:48
Саммит в Токио. Казахстан и Япония подписали 60 документов на $3,7 миллиарда
17:23
Инфраструктуру местных судов в Кыргызстане улучшат