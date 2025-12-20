В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты

Полеты в аэропортах «Ош» и «Манас» возобновлены. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным компании, в аэропорту «Ош» видимость составляет 1 тысячу 700 метров при минимально необходимой норме 800 метров. В «Манасе» туман рассеялся, параметры видимости также приведены в соответствие с авиационными стандартами.

Читайте по теме Из-за тумана аэропорт «Манас» не принимает рейсы

Рейсы, которые ранее задержаны из-за погодных условий, авиакомпании выполнят сегодня либо завтра — решение принимают сами перевозчики.

Отметим, что проблемы в работе воздушных гаваней начались вечером 19 декабря из-за сильного тумана и низкой видимости.