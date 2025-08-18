Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную торговлю и бездействие властей города. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, власти обещали закрыть стихийную торговлю, но люди до сих пор выходят на дорогу со своими товарами.

«Дорога — это не место для рынка! По выходным невозможно нормально ни выехать, ни домой вернуться, постоянно заторы. Торговцы ведут себя агрессивно, могут матом ответить, если просишь отодвинуться, чтобы проехать. Могут по капоту машины ударить. Пишут на машинах, чтобы мы возле бордюров на ночь не ставили. А мы здесь живем! Это наши дома, мы паркуемся рядом», — сообщили жители.

