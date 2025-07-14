Обследование озера Кол-Тор провели специалисты МЧС: угрозы прорыва нет

Специалисты департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС провели обследование для определения объема воды в озере Кол-Тор в ущелье Кегети Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы МЧС

Уточняется, что также промониторили скорость оттока воды и устойчивость плотины. Установлено, что объем озера находится в пределах климатической нормы, угрозы прорыва нет.

Фото пресс-службы МЧС

Тем не менее для предотвращения ЧП уровень воды в озере был снижен сифонным методом.

В МЧС заявили, что нет причин для беспокойства жителей сел, расположенных по дороге к Кол-Тору. В Кыргызстане сотни горных озер. Они находятся в процессе таяния ледников и наполнения водой из-за изменения климата.

Напомним, 27 июня прорвало озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области. В безопасные места были эвакуированы 950 человек.