14:44
Общество

Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами

Подписан меморандум о намерениях по установлению побратимских отношений между озером Цинхай (провинция Цинхай, Китай) и озером Иссык-Куль (Кыргызстан). Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, эти озера имеют множество схожих черт. В целях углубления сотрудничества в экологическом и социальном направлениях, активного участия в инициативе «Один пояс — один путь» и поддержки устойчивого развития стороны после дружественных консультаций подписали меморандум о намерениях.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов, начальник Иссык-Кульского регионального управления при Минприроды Максат Кыштобаев и представители провинции Цинхай (КНР).

Стороны договорились организовывать взаимные визиты, семинары, научные мероприятия и другую деятельность для установления сотрудничества и обмена опытом по вопросам озер.

Кроме того, на основе концепции «Один пояс — один путь» рассмотрены вопросы совместного использования ресурсов, обсуждения и строительства инфраструктурных проектов, а также контроля качества воды и экологической обстановки.

Также планируются создание и реализация экотуристического маршрута, который будет называться «Озера-побратимы». В это сотрудничество будет включена деятельность в области изучения климатических изменений, образа жизни сообществ и экологического просвещения.

Ожидается, что данное соглашение поспособствует укреплению дружественных отношений между двумя сторонами и устойчивому развитию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339614/
