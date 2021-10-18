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Агент 024

Ждут часами. Жители Новопокровки жалуются на нехватку общественного транспорта

Жители Новопокровки жалуются на нехватку общественного транспорта до Бишкека. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, маршрутные такси № 344, 162, 111, 134 по утрам приходится ждать часами.

«Было бы неплохо, если бы выделили автобусы. Тем более скоро поднимутся тарифы на проезд в маршрутках. Каждое утро ждем общественный транспорт до посинения. В итоге маршрутки проезжают забитые, многие люди просто не могут зайти в салон», — рассказал житель Новопокровки.

Ранее сообщалось, что в столице сегодня на линии выйдут еще 30 новых автобусов Isuzu.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/210689/
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