Агент 024

В Новопокровке жители сообщили о сливе химических веществ в арык

В селе Новопокровка Чуйской области в местный арык регулярно сливают неизвестные химические вещества, заявили местные жители.

По их словам, отходы производства расположенного рядом бетонного завода сбрасываются в водоток.

Местные жители отмечают, что вода в арыке периодически меняет цвет и издает резкий запах. Они опасаются, что загрязнение может нанести вред здоровью людей и окружающей среде.

Сельчане просят соответствующие службы провести проверку и принять меры.

