В Новопокровке жители сообщили о сливе химических веществ в арык

В селе Новопокровка Чуйской области в местный арык регулярно сливают неизвестные химические вещества, заявили местные жители.
По их словам, отходы производства расположенного рядом бетонного завода сбрасываются в водоток.
Местные жители отмечают, что вода в арыке периодически меняет цвет и издает резкий запах. Они опасаются, что загрязнение может нанести вред здоровью людей и окружающей среде.
Сельчане просят соответствующие службы провести проверку и принять меры.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.