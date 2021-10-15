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Агент 024

Котельная не работает. Еще в одной школе в Каинды нет отопления

В Каиндинской школе-гимназии № 2 имени Сулаймановой не работает отопление. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«У нас сломана система. Котлы и моторы не работают. Когда все восстановят, неизвестно, никто не говорит», — сказала местная жительница.

Ранее читатели редакции сообщали, что во многих школах нет отопления, дети сидели на занятиях в верхней одежде. Однако аким района Маил Алияскаров поспешил опровергнуть жалобы и уверил, что отопление есть во всех учебных заведениях Каинды.

В школе-лицее № 1 имени Казаченко в Каинды отопление включили только после публикации 24.kg

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/210543/
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