Котельная не работает. Еще в одной школе в Каинды нет отопления

В Каиндинской школе-гимназии № 2 имени Сулаймановой не работает отопление. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«У нас сломана система. Котлы и моторы не работают. Когда все восстановят, неизвестно, никто не говорит», — сказала местная жительница.

Ранее читатели редакции сообщали, что во многих школах нет отопления, дети сидели на занятиях в верхней одежде. Однако аким района Маил Алияскаров поспешил опровергнуть жалобы и уверил, что отопление есть во всех учебных заведениях Каинды.

В школе-лицее № 1 имени Казаченко в Каинды отопление включили только после публикации 24.kg.

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