Мэрия просит бишкекчан не топить печи мусором и отработанным маслом

В последние недели зафиксированы случаи использования отработанного машинного масла, сжигания бытового мусора и других запрещенных материалов. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, подобные действия приводят к выбросу токсичных веществ и загрязнению воздуха, что негативно сказывается на здоровье горожан и экологической обстановке в столице.

«Для пресечения подобных нарушений инспекция проводит регулярные рейды по баням, саунам, предприятиям и частным объектам. Проверки направлены на выявление фактов сжигания отходов швейного производства, автомобильных масел, лакокрасочных материалов, пластмассы, каучука, оргстекла, резины и других токсичных веществ», — говорится в сообщении.

Муниципальная инспекция напоминает бишкекчанам о необходимости соблюдения экологических норм и призывает:

не использовать отработанные масла, мусор и иные токсичные вещества для отопления;

не сжигать листья, траву и бытовые отходы;

по возможности переходить на более экологичные виды топлива, в том числе на газовое отопление.

Инспекция обращает внимание на то, что за сжигание мусора и иных запрещенных материалов предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 115 Кодекса о правонарушениях.