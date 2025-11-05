Подключение отопления требует времени. Жителей Оша просят запастись терпением

По распоряжению мэрии отопительный сезон в Оше начат с 3 ноября. Об этом сообщает ее пресс-служба.

По ее данным, подключение отопления — это последовательный процесс, который требует времени.

«Просим вас отнестись с пониманием. Первые три дня идет сборка схемы системы отопления, открывают задвижки на тепловых сетях, запускают насосные станции, открывают краны на тепловых пунктах жилых домов и устраняют возможные повреждения. Следующие пять дней регулируют систему на тепловых сетях и в домах. Эта работа необходима, чтобы все жители получали тепло равномерно, без недогрева и перегрева», — говорится в сообщении.

Что нужно сделать жителям после подключения отопления: