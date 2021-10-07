Жители Рабочего городка Бишкека просят вернуть на линию троллейбус № 7. Об этом они сообщили 24.kg.

«Уже восемь месяцев троллейбус не курсирует. Народ, который выходит на улицу Асаналиева (Некрасова), вообще не может уехать, так как все маршрутки приходят уже забитыми. Мэрия вообще забыла про Рабочий городок и Пишпек. Надо всех чиновников собрать и заставить хотя бы два дня поездить по этим районам с 8.00 до 21.00 на общественном транспорте», — отметили они.

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Напомним, маршрут троллейбуса был временно изменен из-за ремонта улицы Омуракунова (Гагарина). Но в начале сентября мэрия отчиталась, что на этом участке открыта проезжая часть.

Отметим, ранее читатель просил восстановить автобусный маршрут № 44 до Военно-Антоновки.

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