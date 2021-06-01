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Агент 024

Бесконечная проблема. Городская свалка снова начала дымиться

Городская свалка снова начала дымиться. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Видимо, городские власти не в силах решить этот вопрос. Там постоянно возникает огонь, дым разносится по городу и портит экологию. Бесконечная проблема», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Городская свалка снова начала дымиться

Ранее сообщалось, что на свалке Бишкека есть риск техногенной катастрофы. Постоянно тлеющий мусорный полигон негативно влияет на экологию в столице.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. Однако реализация проекта идет с пробуксовкой, город выплачивает штраф за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195990/
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