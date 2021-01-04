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Агент 024

Помогите дяде Саше. Читатели собрали 62 тысячи сомов голодающему пенсионеру

Новость о пенсионере из Джалал-Абада Александре Демьяненко, который просит милостыню, чтобы выжить, не оставила равнодушными читателей 24.kg. Кыргызстанцы перечислили 62 тысячи 14,49 сома.

Перечисления на мобильный кошелек журналиста информагентства стали поступать практически сразу после выхода новости. Кто-то звонил, интересовался судьбой дяди Саши, кто-то просто переводил средства.

В целях безопасности и прозрачного отчета вся собранная помощь будет перечислена местным волонтерам.

Марат Идрисов, сообщивший о пенсионере, уже после публикации и до начала сбора еще раз встретился с Александром Демьяненко. Ими принято совместное решение, что часть средств будет направлена на лечение — Александр Демьяненко с детства хромает, инвалид, а в последний год проблемы с ногой усугубились. Другая часть собранных средств пойдет на горячее питание в ближайшем кафе и другие нужды.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/178810/
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