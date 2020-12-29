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Агент 024

Не лучшие в городе. Бишкекчанин раскритиковал новогоднее оформление Минкульта

Житель Бишкека прислал видео с новогодним оформлением Министерства культуры, информации и туризма.

«Лучше бы ничего не делали, чем так», — написал он.

Из украшений перед зданием ведомства лишь две небольшие гирлянды, накинутые с одной стороны на ели.

Отметим, мэрия столицы запустила традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление жилого здания, министерства, торгового центра, прилегающей территории.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/178378/
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