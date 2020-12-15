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Общество

Мэрия Бишкека предлагает горожанам самим украсить город и обещает призы

В Бишкеке стартовал традиционный конкурс мэрии на лучшее новогоднее оформление района, жилого массива, здания и прилегающей территории. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, конкурс проводится для создания новогоднего настроения, а также для поддержки праздничного оформления города, улиц, площадей, зданий и сооружений.

Принять участие могут административные районы мэрии Бишкека, министерства, ведомства, учреждения, хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, торговые центры и дворы.

Конкурс проводится по номинациям:

• «Лучшее новогоднее оформление района»;
• «Лучшее новогоднее оформление новостроек Бишкека»;
• «Лучшее внутридворовое новогоднее оформление»;
• «Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств»;
• «Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории объектов торговли и услуг, офисов и других объектов»;
• «Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории к крупным торговым комплексам, центрам и рынкам».

Для участия в конкурсе необходимо до 31 декабря 2020 года отправить фотографии на электронную почту: konkurs@meria.kg с обязательным указанием контактных данных.

От каждого участника принимается до пяти фотографий с указанием даты, когда они были сделаны. Снимки должны быть четкими и показывать оформление территории, в формате JPEG, размером до 1 мегабайта. Вопросы можно задать по номеру 0312611091.

Подведение итогов состоится в январе 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176774/
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