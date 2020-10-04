Актер Бектемир Мамаюсупов сфотографировал бюллетень. На него составили акт

Актер Бектемир Мамаюсупов, известный по фильму «Салам, Нью-Йорк», сфотографировал свой избирательный бюллетень. Видео об этом опубликовали в микроблоге Twitter.

Наблюдатель заметила, как избиратель сделал фото. Актер сказал, что сейчас удалит снимок, но председатель участкового избирательного участка все равно составил акт.

Отметим, что фотографирование бюллетеня запрещено законом. Это является административно наказуемым деянием и карается штрафом до 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). В этом случае права голоса избиратель будет лишен.

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