Омурбек Текебаев сфотографировал бюллетень? Что ответил сам политик

В редакцию 24.kg прислали фотографию, как бывший депутат парламента Омурбек Текебаев якобы фотографирует свой бюллетень после процедуры голосования.

Фото читателя 24.kg. Омурбек Текебаев на избирательном участке

Читатель задается вопросом, можно ли снимать бюллетень на камеру.

Отвечая на вопросы 24.kg, сам Омурбек Текебаев заявил, что ему незачем снимать избирательный бюллетень. «Такого не было, это неправда. Все видели, как я стоял и голосовал, я сам не видел то фото, о котором вы говорите. Зачем мне фотографировать? Кому я покажу? Я не фотографировал», — сказал он.

Отметим, что фотографирование бюллетеня запрещено законом. Это является административно наказуемым деянием и карается штрафом до 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). В этом случае права голоса избиратель будет лишен.

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