Жители 6-го микрорайона Бишкека жалуются на стихийных торговцев и антисанитарию

На пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева в 6-м микрорайоне Бишкека мэрия не может разобраться со стихийными торговцами. Об этом 24.kg сообщил житель дома № 1.

«На тротуаре происходит стихийная торговля на протяжении 14 лет, мы обращались к акиму и мэру — результата ноль! Даже после пожара 15 июня приезжал новый аким Октябрьского района и сказал, что здесь будет сквер. А пока на территории для торговцев нет туалета, камер хранения для скоропортящихся продуктов, негде руки мыть! Это в период нестабильной эпидемиологической ситуации», — написал он.

«Возле аптеки, когда владелец хотел провести озеленение, добро муниципалитет не дал, сказав, что это тротуар. Но затем дали разрешение на установку ларька с шаурмой. Деревья сажать нельзя, а ларек с газом пусть стоит. Когда наши акимы будут хозяевами своих слов?» — спрашивает читатель.

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