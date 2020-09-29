21:30
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Агент 024

Жители 6-го микрорайона Бишкека жалуются на стихийных торговцев и антисанитарию

На пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева в 6-м микрорайоне Бишкека мэрия не может разобраться со стихийными торговцами. Об этом 24.kg сообщил житель дома № 1.

«На тротуаре происходит стихийная торговля на протяжении 14 лет, мы обращались к акиму и мэру — результата ноль! Даже после пожара 15 июня приезжал новый аким Октябрьского района и сказал, что здесь будет сквер. А пока на территории для торговцев нет туалета, камер хранения для скоропортящихся продуктов, негде руки мыть! Это в период нестабильной эпидемиологической ситуации», — написал он.

«Возле аптеки, когда владелец хотел провести озеленение, добро муниципалитет не дал, сказав, что это тротуар. Но затем дали разрешение на установку ларька с шаурмой. Деревья сажать нельзя, а ларек с газом пусть стоит. Когда наши акимы будут хозяевами своих слов?» — спрашивает читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166749/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Навести порядок на улице Безымянной возле Орто-Сайского рынка просят жители
В Аламединском районе ликвидировали точки стихийной торговли
Машины с сеном перегородили центральную улицу села Беловодского
На Ошский рынок в Бишкеке вернулись стихийные торговцы
Продажа ГСМ. Как нефтебазы способствуют стихийной торговле бензина
В Бишкеке в парке «Ынтымак» ликвидировали стихийный торговые точки
Невозможно пройти. На улице Айни в Бишкеке торгуют прямо на тротуаре
Лук с тараканами и антисанитария. В каких условиях готовят самсы в столовой Оша
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
Холод и плесень на стенах. Очередная жалоба на условия карантина под Бишкеком
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Пассажиры не&nbsp;могут попасть в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;: образовалась огромная очередь Пассажиры не могут попасть в аэропорт «Манас»: образовалась огромная очередь
В&nbsp;кафе Кара-Балты жителю подали кашу с&nbsp;червями. Он&nbsp;обращается в&nbsp;санэпиднадзор В кафе Кара-Балты жителю подали кашу с червями. Он обращается в санэпиднадзор
Разочарован в&nbsp;милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в&nbsp;некомпетентности Разочарован в милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в некомпетентности
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
29 сентября, вторник
21:28
В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их нашли спустя четыре года В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их на...
21:24
Скажи «НЕТ!» коррупции. Голосуй за партию «Ата Мекен» № 6!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 сентября: дожди
20:51
Мрак в центре Бишкека. Режиссер возмутился отсутствием освещения в столице
20:35
Кыргызстанец Рафаэль Физиев сразится с бразильцем Ренато Мойкано