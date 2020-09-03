«Северэлектро» проложило кабель, но не восстановило потом тротуары во дворе

«Северэлектро» проложило кабель, но потом не восстановило разрушенные тротуары во дворе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, компания провела работу еще в 2019 году. «В итоге перекопали тротуары во дворах пяти домов (№ 112, 114, 116 по улице Орозбекова и № 239, 241 — по Панфилова). Жителям обещали восстановить их еще в августе прошлого года, но так и не сделали. Это создает проблемы молодым мамам для прогулок с колясками, катанию детям на велосипедах. Кроме того, после дождя становится невозможно пройти по тротуару из-за образовавшихся луж», — сообщил он.

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