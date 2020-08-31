Спасибо, медики! В Бишкеке сняли видеоклип в благодарность медикам

В Бишкеке группа активистов записала песню и сняла видеоклип в благодарность медицинским работникам. Ролик в соцсетях опубликовал режиссер Эрик Абдыкалыков.



«Этим видео мы хотим сказать спасибо всем медицинским работникам Кыргызстана за их самоотверженный и неустанный труд. В столь сложное время вы спасали жизни людей, несмотря на все имеющиеся сложности и тяготы. Пусть покоятся с миром герои, которые отдали свои жизни во имя спасения других людей. От имени всех граждан желаем вам здоровья, благополучия и достойной жизни, которую вы заслуживаете, как никто другой. Надеюсь, что в новом Кыргызстане будет именно так. Благодарим вас от чистого сердца!» — написал режиссер.