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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Спасибо, медики! В Бишкеке сняли видеоклип в благодарность медикам

В Бишкеке группа активистов записала песню и сняла видеоклип в благодарность медицинским работникам. Ролик в соцсетях опубликовал режиссер Эрик Абдыкалыков.

«Этим видео мы хотим сказать спасибо всем медицинским работникам Кыргызстана за их самоотверженный и неустанный труд. В столь сложное время вы спасали жизни людей, несмотря на все имеющиеся сложности и тяготы. Пусть покоятся с миром герои, которые отдали свои жизни во имя спасения других людей. От имени всех граждан желаем вам здоровья, благополучия и достойной жизни, которую вы заслуживаете, как никто другой. Надеюсь, что в новом Кыргызстане будет именно так. Благодарим вас от чистого сердца!» — написал режиссер.
 
Композитором и исполнителем произведения выступил Никита Рыжих.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163599/
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