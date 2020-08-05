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Агент 024

В Бишкеке столкнулись авто и мотоцикл. Пострадал маленький ребенок

В Бишкеке на улице Салиевой столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП произошло сегодня примерно в 12.00. «Водитель Toyota Opa ехал в западном направлении, он не пропустил мотоциклиста. В результате столкновения тяжелые травмы получил ребенок, который сидел на мотоцикле с отцом. Водитель скутера тоже немало пострадал. Их госпитализировали», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции 24.kg пообещали предоставить подробную информацию происшествия позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161651/
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