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Агент 024

Избиение волонтера из Пакистана. Бишкекчанин извинился: не все кыргызы такие

Кыргызстанец попросил прощения у медика из Пакистана Аббаса Али Шаха за то, что его с друзьями избили в горах. Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Алина Касенова.

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По ее словам, неравнодушный житель Бишкека Бакытжан Аманов нашел пострадавших студентов и пригласил их на обед.

«Он поговорил с ними и от имени всей нации попросил прощения, обьяснил, что не все кыргызы такие, с которыми они встретились в горах. В вузах Кыргызстана обучается большое число студентов из Индии, Турции, Пакистана, Китая. Значительное количество студентов прибывает в республику из СНГ. Вузы на иностранных студентах зарабатывают свыше $15 миллионов, а мы их пинаем, обзываем и издеваемся. Иностранные студенты всегда передвигаются группами по несколько человек. Даже если с документами у них все в порядке, они вынуждены отмечаться перед нашими доблестными милиционерами. Скоро послы Пакистана, Индии поднимут вопрос, чтобы в КР не приезжали их студенты. О каком развитии можно говорить», — написала Алина Касенова.

Напомним, студента 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха, которого взяли на работу в стационар, избили. Подозреваемых в нападении водворили в СИЗО на месяц.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160412/
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