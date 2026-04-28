Общество

Пропагандист Соловьев извинился перед Боней, а перед премьером Италии не стал

Одиозный российский телеведущий Владимир Соловьев, который ранее в эфире назвал Викторию Боню «потрепанной шалавой», извинился перед блогером в совместной трансляции своей программы, пишет DW.

Сказанные грубости Соловьев объяснил тем, что был «слишком эмоционален», добавив, что «надо было гораздо строже относиться к своим словам» в прямом эфире.

Пропагандист, известный своим напористо-хамским стилем, объяснил свою реакцию на обращение Бони тем, что ее выступление «заметили на таком уровне». «Бешенство» телеведущего вызвали также слова Бони, что российский народ боится Путина.

В конце эфира Боня предложила Соловьеву «от всей страны извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони» (21 апреля пропагандист назвал Мелони «шлюхой» и «фашистской тварью»). В ответ Соловьев заявил, что не оскорблял Мелони «как женщину, это термин политический».

«Вас боятся»: блогер Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину

Напомним, 14 апреля Виктория Боня выпустила видеообращение к Путину «от всех неравнодушных россиян», рассказав о пяти проблемах, о которых не скажет «ни один губернатор»: наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, убийство «краснокнижных животных», массовый забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей. Ее обращение собрало в соцсети Instagram к концу 16 апреля 1,3 миллиона лайков, почти 73 тысячи комментариев и более 100 тысяч репостов.
