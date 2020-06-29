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Сюжет: Милицейские ЧП

Еще одно нарушение ПДД сотрудниками патрульной милиции попало на видео

На пересечении улицы Толстого и бульвара Молодой Гвардии сотрудники Патрульной службы милиции нарушили Правила дорожного движения. Видео 24.kg прислал читатель.

Служебная машина повернула налево с полосы, по которой разрешен проезд только прямо.

Ранее появилось видео, как водитель Toyota со служебными номерами MVD пересек двойную сплошную на улице Толстого. Инспекторы управления Патрульной службы милиции установили личность милиционера.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157688/
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