Еще одно нарушение ПДД сотрудниками патрульной милиции попало на видео

На пересечении улицы Толстого и бульвара Молодой Гвардии сотрудники Патрульной службы милиции нарушили Правила дорожного движения. Видео 24.kg прислал читатель.

Служебная машина повернула налево с полосы, по которой разрешен проезд только прямо.

Ранее появилось видео, как водитель Toyota со служебными номерами MVD пересек двойную сплошную на улице Толстого. Инспекторы управления Патрульной службы милиции установили личность милиционера.

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