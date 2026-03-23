Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий ответственность за агрессивное поведение водителей на дорогах.

Документ предлагает ввести новую статью — 189, которая прямо регулирует случаи конфликтов, драк и иных агрессивных действий между водителями.

Согласно проекту, за участие в драках или конфликтах на проезжей части, создающих угрозу безопасности дорожного движения, предусмотрен штраф в размере 10 тысяч сомов.

В случае повторного нарушения в течение года наказание ужесточается — водителя могут лишить права управления транспортом сроком на 6 месяцев.

Как отмечают инициаторы, в последние годы в Кыргызстане участились случаи дорожных конфликтов, которые перерастают в физические столкновения прямо на дороге. Это создает угрозу не только участникам конфликта, но и другим водителям и пешеходам.

По данным, приведенным в справке-обосновании, более 90 процентов ДТП происходят по вине водителей, а общий уровень аварийности остается одним из самых высоких в регионе.

Законопроект направлен на снижение числа конфликтов на дорогах, повышение дисциплины водителей и формирование культуры безопасного вождения.

Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша и проходит стадию общественного обсуждения.