10:04
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Власть

Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий ответственность за агрессивное поведение водителей на дорогах.

Документ предлагает ввести новую статью — 189, которая прямо регулирует случаи конфликтов, драк и иных агрессивных действий между водителями.

Согласно проекту, за участие в драках или конфликтах на проезжей части, создающих угрозу безопасности дорожного движения, предусмотрен штраф в размере 10 тысяч сомов.

В случае повторного нарушения в течение года наказание ужесточается — водителя могут лишить права управления транспортом сроком на 6 месяцев.

 Как отмечают инициаторы, в последние годы в Кыргызстане участились случаи дорожных конфликтов, которые перерастают в физические столкновения прямо на дороге. Это создает угрозу не только участникам конфликта, но и другим водителям и пешеходам.

По данным, приведенным в справке-обосновании, более 90 процентов ДТП происходят по вине водителей, а общий уровень аварийности остается одним из самых высоких в регионе.

Законопроект направлен на снижение числа конфликтов на дорогах, повышение дисциплины водителей и формирование культуры безопасного вождения.

Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша и проходит стадию общественного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366982/
просмотров: 200
Версия для печати
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
В&nbsp;Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и&nbsp;авто В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
У&nbsp;здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева&nbsp;&mdash; в&nbsp;Сети распространяется видео У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
23 марта, понедельник
09:55
Закон о ТСЖ изменят: кворум собраний хотят повысить до 70 процентов Закон о ТСЖ изменят: кворум собраний хотят повысить до ...
09:53
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
09:52
Без пломбы — никуда: Кыргызстан усиливает контроль перевозок в ЕАЭС
09:49
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
09:47
Жители улицы Скрябина в Бишкеке выступили против ее расширения