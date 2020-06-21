Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и южный берег Иссык-Куля

Не успели оглянуться, как на дворе вновь воскресенье, значит, готово очередное небольшое путешествие по Кыргызстану с помощью наших читателей.

В такую жару иногда хочется оглянуться на прохладную весну. Конечно, снег увидеть нет желания, но немного охладиться, глядя на апрельские фотографии Николая Манаковского, не помешает.

«Южный берег нашего Иссык-Куля. Полный штиль, озеро отдыхает до открытия турсезона», — написал о своих фотографиях Стамбек Нур.

С южного берега переберемся на северный. Здесь на еще пустынном и тихом пляже Чолпон-Аты побывал Азим Иваков.

Фото Азима Ивакова. Городской пляж Чолпон-Аты, апрель

Теперь заглянем в южную столицу Кыргызстана — город Ош. Именно там и сделал свою фотографию Аскат Рыскулов.

Фото Аската Рыскулова. Город Ош

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Надеемся, наше небольшое путешествие по республике вам понравилось. Стать не только сторонними наблюдателями, но и авторами рубрики, может каждый. Это просто.

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