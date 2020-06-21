Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и южный берег Иссык-Куля

Не успели оглянуться, как на дворе вновь воскресенье, значит, готово очередное небольшое путешествие по Кыргызстану с помощью наших читателей.
В такую жару иногда хочется оглянуться на прохладную весну. Конечно, снег увидеть нет желания, но немного охладиться, глядя на апрельские фотографии Николая Манаковского, не помешает.
Теперь заглянем в южную столицу Кыргызстана — город Ош. Именно там и сделал свою фотографию Аскат Рыскулов.
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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.