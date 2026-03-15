Мартовский Бишкек и раннее утро на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по мартовскому Бишкеку, заглянем в городище Ак-Бешим, заедем на Иссык-Куль и обязательно доберемся до юга республики.

Сначала прогуляемся по Бишкеку, который пока еще пребывает в серых тонах зимы. По центру столицы гуляла и делала фотографии Мээрим Акназарова.

Еще одна фотография из Бишкека, но уже февральского от Амиры Айыповой.

Теперь отправляемся в археологический комплекс «Городище Ак-Бешим» (древний город Суяб), который находится недалеко от Токмока. Суяб был важным узлом на Великом Шелковом пути и одним из центров христианства (несторианства) и буддизма в Центральной Азии. Ак-Бешим включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из памятников Шелкового пути в Тянь-Шаньском коридоре. Там побывал Бакыт Шукуралиев.

Давно мы не посещали Иссык-Куль. Сейчас не сезон и добираются туда немногие. Но Николай Манаковский это сделал и порадовал нас своими фотографиями с утреннего озера.

В завершение выпуска заглянем ненадолго в Джалал-Абадскую область. На панораме у озера Сары-Челек побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились фотографии и видео наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
