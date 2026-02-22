Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по февральскому и октябрьскому Бишкеку, посетим археологический комплекс «Ак-Бешим» и заглянем в Алайскую долину.
Сначала немного прогуляемся по февральскому Бишкеку, когда выпал последний, но не очень большой снег. Фото сделала Мээрим Акназарова.
Прогуляемся немного по октябрьскому Бишкеку и порадуемся его золотому убранству, которое в октябре сфотографировал в столице Николай Манаковский.
Перебираемся на юг республики и вместе с нашим автором Таштемир уулу Алмазом (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) едем в Ноокатский район. Именно там находится ущелье Чили-Суу, в котором он и снял видео.
