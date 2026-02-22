15:04
Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по февральскому и октябрьскому Бишкеку, посетим археологический комплекс «Ак-Бешим» и заглянем в Алайскую долину.

Сначала немного прогуляемся по февральскому Бишкеку, когда выпал последний, но не очень большой снег. Фото сделала Мээрим Акназарова.

Прогуляемся немного по октябрьскому Бишкеку и порадуемся его золотому убранству, которое в октябре сфотографировал в столице Николай Манаковский.

Теперь отправляемся в археологический комплекс «Городище Ак-Бешим» (древний город Суяб), который находится недалеко от города Токмок. Суяб был важным узлом на Великом Шелковом пути и одним из центров христианства (несторианства) и буддизма в Центральной Азии. Ак-Бешим включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из памятников Шелкового пути в Тянь-Шаньском коридоре. Там побывал Бакыт Шукуралиев.

Перебираемся на юг республики и вместе с нашим автором Таштемир уулу Алмазом (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) едем в Ноокатский район. Именно там находится ущелье Чили-Суу, в котором он и снял видео.

Надеемся работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей нашей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

