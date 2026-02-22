Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по февральскому и октябрьскому Бишкеку, посетим археологический комплекс «Ак-Бешим» и заглянем в Алайскую долину.

Сначала немного прогуляемся по февральскому Бишкеку, когда выпал последний, но не очень большой снег. Фото сделала Мээрим Акназарова.





























Надеемся работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей нашей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

