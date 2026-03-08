Орто-Сайские холмы и Горький в тумане. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по февральскому и октябрьскому Бишкеку, заберемся на Орто-Сайские холмы, а потом отправимся на юг республики.

Туман в последнее время довольно часто опускается на столицу. Вот и в феврале без него не обошлось. Фотографии в сквере имени Максима Горького в центре города сделала Мээрим Акназарова.









































Фото Назима Гарифуллина. Водопад в Иссык-Ате

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

