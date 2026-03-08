15:07
Агент 024

Орто-Сайские холмы и Горький в тумане. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по февральскому и октябрьскому Бишкеку, заберемся на Орто-Сайские холмы, а потом отправимся на юг республики.

Туман в последнее время довольно часто опускается на столицу. Вот и в феврале без него не обошлось. Фотографии в сквере имени Максима Горького в центре города сделала Мээрим Акназарова.

Немного вернемся во времени — не в такой серый Бишкек, как сейчас. Фотографии столицы в золотых цветах осени сделал в октябре 2025 года Николай Манаковский.

Теперь выберемся в ближайший пригород — на Орто-Сайские холмы — и полюбуемся природой, которая соседствует с Бишкеком. Снимки сделал Евгений Липкин.

Немного задержимся в Чуйской области и заглянем в Иссык-Ату, где есть популярный водопад. Там побывал и сделал фото Назим Гарифуллин.

Назима Гарифуллина
Фото Назима Гарифуллина. Водопад в Иссык-Ате
Теперь отправимся далеко на юг — в Кадамджайский район Баткенской области. Именно там находится ущелье Кожокайыр, в котором побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
