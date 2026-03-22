Весенний закат и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по мартовскому Бишкеку, полям Чуйской долины, полюбуемся весенним рассветом и проследим за чайками Иссык-Куля. Завершим же фотообзор по традиции на юге республики.
Сначала немного прогуляемся по мартовскому Бишкеку. Он уже в ожидании тепла и наверняка очень быстро зазеленеет. Признаки уже есть везде. Как и на фотографиях Мээрим Акназаровой, сделанных в сквере у Кыргызского национального университета.
Проедемся теперь по полям Чуйской долины, как ее назвал Бакыт Шукуралиев, «Золотой долины». Сейчас здесь вовсю идут весенние полевые работы.
«Весенний закат в Букаре, как будто нарисованный розовой кистью», — увидела в Панфиловском районе Чуйской области Асель Исаева.
Заглянем на Иссык-Куль и вместе с Николаем Манаковским посмотрим на местных чаек, которые наверняка сейчас, как и местные жители, ожидают начала летнего туристического сезона.
Раз мы заговорили о летнем отдыхе, то на юге республике заглянем на озеро Кара-Камыш. Оно находится в Джалал-Абадской области рядом с озером Сары-Челек. Там побывал и снял видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить или настроить на то, чтобы присоединиться к ним. Ведь стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий.
