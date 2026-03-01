15:46
Агент 024

Туманный Бишкек и городище Ак-Бешим. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по зимнему и осеннему Бишкеку, потом посетим археологический комплекс в Чуйской области, заглянем на Иссык-Куль и доберемся до юга республики.

В конце прошлого года Бишкек часто погружался в туман. Вот и утром 22 февраля город затянуло белой пеленой, правда, не очень плотной. Но все-таки многие здания просто растворились в тумане.

Вернемся в прошлое и полюбуемся яркими красками октябрьского Бишкека. Правда, их сейчас многим не хватает? Так что смотрим фотографии Николая Манаковского и ждем весны. Обещают, что в этом году она будет ранняя.

Теперь едем в археологический комплекс «Городище Ак-Бешим» (древний город Суяб), который находится недалеко от Токмока. Суяб был важным узлом на Великом Шелковом пути и одним из центров христианства (несторианства) и буддизма в Центральной Азии. Ак-Бешим включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там побывал один из наших авторов Бакыт Шукуралиев.

И еще немного из прошлого. А именно сентябрьского Иссык-Куля. Фотографии в Балыкчи сделал Назим Гарифуллин.

Назима Гарифуллина
Фото Назима Гарифуллина. Иссык-Куль, пирс в Балыкчи, сентябрь 2025 года

Теперь вместе с нашим постоянным автором Таштемир уулу Алмазом (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) отправляемся на юг республики. А именно в ущелье Кожокелен, расположенное в 95 километрах к юго-западу от города Ош, у подножия Алайского хребта.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий и сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
