Туманный Бишкек и городище Ак-Бешим. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по зимнему и осеннему Бишкеку, потом посетим археологический комплекс в Чуйской области, заглянем на Иссык-Куль и доберемся до юга республики.

В конце прошлого года Бишкек часто погружался в туман. Вот и утром 22 февраля город затянуло белой пеленой, правда, не очень плотной. Но все-таки многие здания просто растворились в тумане.





































Фото Назима Гарифуллина. Иссык-Куль, пирс в Балыкчи, сентябрь 2025 года

Теперь вместе с нашим постоянным автором Таштемир уулу Алмазом (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) отправляемся на юг республики. А именно в ущелье Кожокелен, расположенное в 95 километрах к юго-западу от города Ош, у подножия Алайского хребта.

