21:20
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Агент 024

Жизнь в нечистотах. В Кара-Балте просят подключить дом к центральной канализации

В Кара-Балте жители просят подключить их дом на улице Жайыла Баатыра к центральной канализации. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Я работаю медсестрой в больнице, живу на первом этаже. Вчера, придя со смены домой, я просто элементарно не смогла помыть руки, так как в ванной и туалете стояли нечистоты из-за заполненного септика», — написала она.

По словам женщины, выкачка одной машиной стоит 1,5 тысячи сомов. Каждый месяц надо пять-шесть машин. Жители дома в основном пенсионеры и малоимущие, которые не могут сейчас платить за очистку септика.

«До карантина мы писали в мэрию, местный горкенеш, просили подсоединить наш дом к центральной канализации, но никто не хочет слушать», — отметила жительница Кара-Балты.

Ранее жильцы дома уже писали 24.kg c просьбой к муниципалитету взять часть расходов по откачке септиков.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149821/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Жители жалуются на бездействие чиновников Новопавловского айыл окмоту
Ужасные туалеты в школах. Мэрия обещает отремонтировать 79 санузлов
По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан только говорит
Грязь по колено. После прокладки канализации дорогу не восстановили
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
Бишкекзеленхоз чистит дренажную систему, чтобы избежать подъема грунтовых вод
В Балыкчи жители не следят за домом, но жалуются все равно на мэрию
Еще один жилмассив в Бишкеке подключили к канализации
Где учатся наши дети? В туалетах, переоборудованных под школьные классы
На капремонт санузлов в школах и детсадах Бишкека требуется 54,8 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;одной из&nbsp;школ Бишкека онлайн-уроки идут по&nbsp;45&nbsp;минут&nbsp;&mdash; родители недовольны В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут — родители недовольны
В&nbsp;аптеке Бишкека одноразовые маски продают по&nbsp;27&nbsp;сомов. ГСБЭП начала проверку В аптеке Бишкека одноразовые маски продают по 27 сомов. ГСБЭП начала проверку
В&nbsp;Джалал-Абаде мужчина напал на&nbsp;волонтеров и&nbsp;сотрудников МЧС В Джалал-Абаде мужчина напал на волонтеров и сотрудников МЧС
Энергетики Каракола отказались от&nbsp;ремонтных работ. Школьники продолжат обучение Энергетики Каракола отказались от ремонтных работ. Школьники продолжат обучение
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 апреля: днем потеплеет Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 апреля: днем потепле...
20:58
Правительство поможет нуждающимся семьям, проживающим в окрестностях Бишкека
20:54
Премьер признался, что освободить всех от налогов и кредитов он не может: рухнем
20:27
Жизнь в нечистотах. В Кара-Балте просят подключить дом к центральной канализации
19:44
Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр