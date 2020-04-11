Жизнь в нечистотах. В Кара-Балте просят подключить дом к центральной канализации

В Кара-Балте жители просят подключить их дом на улице Жайыла Баатыра к центральной канализации. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Я работаю медсестрой в больнице, живу на первом этаже. Вчера, придя со смены домой, я просто элементарно не смогла помыть руки, так как в ванной и туалете стояли нечистоты из-за заполненного септика», — написала она.

По словам женщины, выкачка одной машиной стоит 1,5 тысячи сомов. Каждый месяц надо пять-шесть машин. Жители дома в основном пенсионеры и малоимущие, которые не могут сейчас платить за очистку септика.

«До карантина мы писали в мэрию, местный горкенеш, просили подсоединить наш дом к центральной канализации, но никто не хочет слушать», — отметила жительница Кара-Балты.

Ранее жильцы дома уже писали 24.kg c просьбой к муниципалитету взять часть расходов по откачке септиков.