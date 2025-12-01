Рейды по проверке автомоек проходят в Бишкеке

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» продолжает рейды по проверке автомоек, допускающих нарушения при предоставлении технической документации и использовании городских водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Выявлены случаи самовольных подключений к водопроводным и канализационным сетям, факты несоблюдения установленного порядка водозабора и отвода сточных вод.
Итоги рейдов
Ленинский район:
- отключили методом разрыва труб четыре автомойки;
- перекрыты канализационные сети у двух автомоек.
Первомайский район:
- два отключения от водопроводных сетей;
- два отключения от канализационных сетей.
Владельцам указанных объектов вручены официальные уведомления с требованием устранить нарушения и привести системы водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативами в установленный срок.