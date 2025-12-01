19:01
Происшествия

Рейды по проверке автомоек проходят в Бишкеке

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» продолжает рейды по проверке автомоек, допускающих нарушения при предоставлении технической документации и использовании городских водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Выявлены случаи самовольных подключений к водопроводным и канализационным сетям, факты несоблюдения установленного порядка водозабора и отвода сточных вод.

Итоги рейдов

Ленинский район:

  • отключили методом разрыва труб четыре автомойки;
  • перекрыты канализационные сети у двух автомоек.

Первомайский район:

  • два отключения от водопроводных сетей;
  • два отключения от канализационных сетей.

Владельцам указанных объектов вручены официальные уведомления с требованием устранить нарушения и привести системы водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативами в установленный срок.

МП «Бишкекводоканал» напоминает, что все коммерческие объекты, подключенные к городским водопроводным и канализационным сетям, обязаны установить водомеры.
